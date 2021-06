Robert Braam (46) uit Wageningen start als amateur op NK tijdrijden tussen Bouman en Dumoulin, en dat met een geknutselde tijdritfiets

De musea gaan open in de Vallei (maar niet allemaal): hier kun je komend weekend terecht

5 juni VALLEI - Genieten van Van Gogh. Of zoek de verschillen over een verdwenen stadspoort van Rhenen. Museumliefhebbers kunnen vanaf dit weekend weer op veel plekken terecht in de Vallei. Al is het in Veenendaal en Lunteren nog even geduld hebben.