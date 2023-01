Robert Braam en Mireille Baart beste sportlui van Wageningen; maar Annemiek van Vleuten beste prof

Column Remco Kock ‘Je stond daar maar te staan.’ Ik kan slecht tegen kritiek, zelfs als deze verkeerd geadres­seerd is

Zaterdagavond stond een vriend in Café Bosch in Arnhem bij de deur voor een (cover)concert van The Doors. Nooit iemand zoveel plezier zien hebben met het controleren van kaartjes en het stempelen van polsen. Ik dacht: jij zou een prima conducteur zijn. Nu werkt de vriend wel bij de NS, maar in een andere functie.

30 januari