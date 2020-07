Robert overleed in Wageningse instelling: ‘Als er maar één iemand anders had gereageerd die avond...’

In de kast hangt een trui aan een kledinghanger. Midden in de woonkamer. De simpele grijze trui heeft een ereplek gekregen. Want het is de trui van Robert Dönnges.



,,Hij is wat kapot. Ik zou hem al bijna weggooien. Maar zijn geur zit er nog in”, zegt zijn moeder, Cecilia. ,,Zo voel ik nog dat hij bij ons is.’’



Tragisch incident

Robert Dönnges is er niet meer. In februari overleed hij bij een tragisch incident in een instelling voor begeleid wonen aan de Morel in Wageningen. Zijn dood hangt nu al maanden als een dikke deken over het Arnhemse ouderlijk rijtjeshuis uit de jaren 80. Het licht in het grote aquarium werpt een geelgroen schijnsel over de woonkamer, waarin allerlei voorwerpen de Filipijnse roots van Roberts moeder onthullen.



Roberts ouders Richard en Cecilia Dönnges en zijn broer Tommy vertellen voor het eerst uitgebreid het verhaal van hun zoon en broer. Hier in de ruimte waar ze eigenlijk amper nog uitkomen. In de woonkamer lacht Robert hen tegemoet op twee grote foto’s aan de roodgeverfde muur.



Richard en Cecilia werken nog altijd niet. Tommy gaat niet naar school. Het gezin rouwt. Of doet er een poging toe. ,,We komen nog niet aan rouwen toe, omdat we geen antwoorden hebben gekregen”, zegt Richard.