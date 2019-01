Roeiboot slaat om in Wageningen: Zoektocht heeft nog geen resultaat

Arthur Mol over komst IMEC: ‘Dit wordt het Silicon Valley van voedsel en landbouw’

9:39 WAGENINGEN - Het is goed voor de werkgelegenheid in Gelderland, de provincie komt in één klap prominent op de wereldkaart te staan én de mensheid wordt geholpen met een van de grootste vraagstukken; hoe voeden we 10 miljard mensen? Dus volgens Arthur Mol van de Wageningen Universiteit móet worden geïnvesteerd in Imec.