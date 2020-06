Roken vanaf woensdag verboden op de Wageningen Campus

Er zijn geen uitzonderingen op deze maatregel, schrijft de WUR in een brief aan de bewoners van omliggende wijken als Noordwest en de Roghorst. ‘Het rookverbod geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en geldt voor alle rook- en tabakswaar’ (inclusief e-sigaretten).

Ook verbod in Aula

Vanaf woensdag mag er dus niet meer worden gerookt in de gebouwen van de WUR en het gebied ertussen. Voor de gebouwen van bijvoorbeeld Unilever, FrieslandCampina, het NIOO-KNAW of de Campus Plaza geldt het verbod niet.



Het geldt weer wel voor De Leeuwenborch aan de Hollandseweg en de Aula aan het 5 Mei Plein. Het is ook niet meer toegestaan om te roken tijdens het doorkruisen van het WUR-deel van de campus. De Bornsesteeg valt weer buiten het verbod, want dat is een openbare weg.