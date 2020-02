Roos en Sveva willen een McDonald’s in Wageningen, de enige universiteitsstad zonder fastfoodketen

video Autobran­den teisteren Wageningen, politie gaat extra surveille­ren

4 februari WAGENINGEN - Voor de derde keer in korte tijd was het raak in Wageningen. Weer een bestelwagen die in brand vloog, weer om precies drie uur ‘s nachts en opnieuw een auto vlakbij een flat. Na de derde - vermoedelijke - brandstichting, nu in de Javastraat, wordt een verband door de politie niet uitgesloten. Agenten surveilleren extra.