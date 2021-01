Rutte kondigt aan: wereldwijde revolutie in voedsel komt vanuit Wageningen

‘76 jaar terug in de tijd’: vrijheids­mo­nu­men­ten ingepakt met zwart folie uit protest tegen avondklok

23 januari WAGENINGEN - Het vrijheidsmonument ‘Blote Jan’ op het 5 Mei Plein in Wageningen is zaterdagavond ingepakt in zwart folie. Volgens meldingen van de groep ‘76 jaar terug in de tijd’ op Twitter is dat gebeurd uit protest tegen de avondklok, waardoor de vrijheid is ingeperkt. Ook tientallen andere monumenten zijn om die reden ingepakt.