Saskia was labrador Storm bijna kwijt door wietvergiftiging: ‘Tranen uit pure wanhoop’

Hondenscho­len in de Vallei hebben het razend druk met ‘corona­hond­jes’

9 december EDE - Nu mensen massaal een puppy aanschaffen door corona, hebben de hondenscholen in de Vallei het razend druk. ,,Echt ontzettend druk’’, zegt Simone Neulenbroek van Kynodogs in Wageningen. ,,Het is voor het eerst dat we nee moeten verkopen.’’