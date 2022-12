Schilderachtige plaatjes van schaatsers op Wagenings natuurijs gemaakt door drone

Rob Moret (77) in zijn element op spiegelijs in Blauwe Kamer

Rob Moret (77) heeft woensdag speciaal zijn Elfstedentrui aangetrokken. Want het is een speciale dag. ,,De eerste schaatsdag van het seizoen, op een ijsvloer in de Blauwe Kamer, zo glad als een spiegel. Hoe bijzonder is dat”, zegt de Rhenense kilometervreter.

14 december