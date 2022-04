Schip met tonnen olie blokkeert Nederrijn bij Wageningen

video Band Rondé staat op hoofdpodi­um Bevrij­dings­fes­ti­val

De eerste naam voor het Gelders Bevrijdingsfestival op 5 mei in Wageningen is bekend. De Utrechtse band Rondé is een van de groepen die op Bevrijdingsdag op het hoofdpodium aan het Plantsoen staat. De komende twee weken maakt Wageningen45 elke dag een artiest bekend die op 5 mei optreedt.

30 maart