Scholieren schrijven brief aan veteranen, ook aan Karel (93) uit Ede: ‘Er is weinig mooiers denkbaar’

Uiterwijk, die woont in verzorgingshuis Maanderzand, is misschien wel de jongste veteraan die deze vrijdag een brief krijgt van een middelbare scholier van scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen of van de Montessorischolen in Arnhem en Nijmegen. Vrijwilligers rijden het hele land door om de brief samen met een bosje gele FreedomFlame-tulpen persoonlijk te overhandigen bij de oud-strijders.