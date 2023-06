Schouwen-Duiveland is voor altijd verbonden met het succes van de cornflakes

Trots over de nieuwe aanwinst nam directeur Siemco Louwerse woensdag de onderzoeksrapporten en publicaties in ontvangst, samen met een schilderij van de aanstichter van dit alles: W.K. Kellog. Inderdaad, die van de cornflakes. De Amerikaan richtte in 1930 een naar hem genoemde ‘foundation’ op, bedoeld voor wereldwijde hulp aan voedselprojecten. Na de Ramp van 1953 stak organisatie ook 1,25 miljoen gulden in herstel van overstroomde landbouwgebieden in Nederland. Maar dat geld bleek hier amper een jaar later niet meer écht nodig.