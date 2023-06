Schuur van meubelmaker zwaar beschadigd door brand in Wageningen

Met video Stille groet van Samuels vrienden bij spoorbrug na fatale val: ‘Volop dromen voor later, met een lach voor iedereen’

Leerlingen van het Dorenweerd College hebben het intense verdriet over het verlies van hun vriend vereeuwigd in een monument onder de spoorbrug bij Oosterbeek. Hun vriend was ’s middags nog geslaagd voor zijn examen en ’s avonds overleden.