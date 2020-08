Scooterrijder vliegt bij botsing door achterruit van auto in Wageningen

Winkeliers zijn klaar met asociale fietsers in de binnenstad

19 augustus WAGENINGEN - Wie vanaf 2 september op de fiets door de Hoogstraat in Wageningen scheurt, wordt beboet. Winkeliers en ondernemers in Ede en Veenendaal zouden niets liever dan zo’n zelfde aanpak willen in hun stad. Ook al is het verbod van de gemeente Wageningen niet waterdicht