Shovel vat vlam in loods Rijnvallei Wageningen

Olie

Eén van de werknemers van Rijnvallei zag de rook en alarmeerde de brandweer die met groot materieel uitrukte. In de Rijnhaven zitten meerdere grotere bedrijven, onder meer opslag voor olie, benzine en mengvoeder. De brandweer moest een deur opensnijden om goed in de loods te kunnen komen.



Martin Grift, algemeen directeur van Agruniek/Rijnvallei, en burgemeester Geert van Rumund waren snel ter plekke. Van Rumund: ,,Als je hoort dat er brand is in de Rijnhaven dan schrik je wel even. Maar toen ik hier kwam was ik al snel gerust gesteld.''



Er bleek geen sprake van gewonden en evenmin van gevaarlijke stoffen. Grift: ,,We hadden bij een eerdere saneringsoperatie de asbest al uit deze loods verwijderd. En qua opslag heb je het over natuurlijke grondstoffen die in de loods liggen opgeslagen: tarwe, maïs, gerst en zonnebloemen. Daar maken we mengvoeders van voor de veehouderijen in de wijde regio.'' Over de schade valt nog weinig te zeggen.