Slaapzak over? Thuis Wageningen zamelt ze in voor vluchtelingenkamp Moria

Miljoenen naar bedrijven in de Vallei om personeel binnen­boord te houden: ‘de tijden blijven zorgelijk’

5 september RHENEN - Van A12 Van der Valk Hotel in Veenendaal tot Hillco Poeliersbedrijf in Ederveen. Honderden bedrijven in de Gelderse Vallei vroegen en kregen steun van de overheid in deze lastige coronatijd. Voor sommige bedrijven van levensbelang, andere doen het beter dan verwacht en betalen geld terug.