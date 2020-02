Slachtoffer incident Wageningen overleed tijdens aanhouding

‘De politie heeft samen met de medewerkers van de instelling getracht de man aan te houden', staat in het persbericht, dat vervolgd wordt met de zin: ‘Tijdens het incident is de bewoner, ondanks een reanimatie, overleden'. Hoe de man is overleden, is onduidelijk.



De dode was bewoner van RIBW-instelling De Morel in Wageningen, een onderkomen voor 16 cliënten met psychische problemen. Bij het incident, dat 20.20 uur begon, raakten ook twee medewerkers van De Morel gewond.