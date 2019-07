Smog en pollen zorgen voor hausse aan longklachten

Probleem is dat de bijvoetplanten dit jaar flink groeien. De planten hebben volgens bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit geprofiteerd van de warme en droge omstandigheden in de afgelopen weken.



Door de hoge temperaturen die er nu zijn, ontwikkelen de planten zich extra snel en komen ze in bloei. Daardoor wordt de pollenconcentratie in de lucht extra hoog tot 7 augustus, zo is de verwachting.