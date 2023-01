Smoorverliefd in Tel Aviv

column juf vanessaWat eraan vooraf ging: mijn zoon van 17 wordt online verliefd op een leuke Israëlische leeftijdsgenoot. Na maanden digitale verkering vliegen we op oudejaarsdag met mijn zoon, mijn dochter, haar vriend en mijn vriend naar Tel Aviv voor De Ontmoeting. Love is in the air?

Na een flauwvalactie van mijn zwaar verkouden en nog zwaarder nerveuze zoon in de rij voor het boarden en een uur in de vliegtuigstoel wachten omdat op zoek naar een koffer alle bagage weer uit het ruim moest, vliegen we dan eindelijk het nieuwe jaar en de liefde tegemoet.

Maar eerst nog even de douane door. Ja, we horen bij elkaar, al hebben we vier verschillende achternamen. Na een korte uitleg van wat we in Israël komen doen, mogen we gelukkig door.

In het verleden behaalde resultaten van mijn eigen online dategebeuren, gebieden me zoonlief te waarschuwen dat het in het echt tegen kan vallen. Niets blijkt minder waar. Mijn puber van bijna twee meter valt zijn kleinere grote liefde in de armen en de twee zijn een week lang onafscheidelijk. Missie geslaagd!

Zijn ontzettend vriendelijke, gastvrije ouders nemen ons, speciaal voor oud en nieuw, mee naar een restaurantje in de buurt waar wij de enigen zijn die aftellen tot twaalf uur. In Israël is het nu niet 2023, maar 5784, wat al is gevierd in september.

Later die week bezoeken we met hen een oosters orchideeënpark en een pittoresk kunstenaarsdorpje. Waar zoonlief thuis liefst zijn dagen achter zijn laptop slijt, gaat hij hier zonder morren mee op pad!

Tussendoor wandelen we heerlijk in het zonnetje over het strand, waar we een bord tegenkomen, dat waarschuwt voor tsunami’s. Gelukkig is er ook een ‘tsunami escape route’, dus geen zorgen.

Vol van alle indrukken, van de liefde, van de overdaad aan lekker eten dat we kregen voorgeschoteld van de lieve schoonouders, keren we na een week terug naar luchthaven Ben Gurion voor een bitter afscheid.

Liefde zonder grenzen, ingewikkeld, maar zo mooi.

