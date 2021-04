Sneeuw in april zien we gemiddeld eens per drie jaar: ‘Warmte vorige week was uitzonderlijker’

Bijzonder, maar niet uitzonderlijk

Sneeuw in april, dat gebeurt niet jaarlijks, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. ,,Gemiddeld sneeuwt het eens per drie jaar in april, ongeveer in de hoeveelheden die we nu ook zagen.”



Wat het extra bijzonder maakt, is dat de sneeuw een poosje bleef liggen. ,,Dat komt doordat het midden in de nacht viel. Als het overdag sneeuwt, blijft het in april niet meer liggen.”



Daarvoor is de bodem te veel opgewarmd, verklaart Van Wezel. ,,De hoge temperaturen van vorige week zorgen ervoor dat er te veel warmte in de bodem zit voor de sneeuw om te blijven liggen.”