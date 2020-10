Spanning rond bouwplannen Duivendaal Wageningen: ‘Ze gaan voorbij aan belangen van de bewoners’

July Leesberg legt met bloeikalen­der de schoonheid van het Arboretum vast

27 oktober WAGENINGEN - Ieder jaar in april en mei bezoeken mensen in grote getale het Arboretum Belmonte in Wageningen. Kunstenares July Leesberg wil echter laten zien dat de tuin ook in de rest van het jaar veel te bieden heeft. Dat doet ze met een bloeikalender.