Staatsbosbeheer sluit deel van Wageningse uiterwaarden af: ‘Ik was zeer verbaasd’

Renkumse volkszan­ger Ferry Nice omgekomen bij ongeval in Beek: ‘Onwezen­lijk, oneerlijk, niet te begrijpen…’

RENKUM/ BEEK - De man die zaterdag bij een ongeval in Beek om het leven is gekomen, is de 57-jarige volkszanger Ferry Sijben uit Renkum. Hij is in de regio bekend als Ferry Nice. Sijben was een zanger van het Nederlandse lied.

20 februari