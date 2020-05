Staatssecretaris Blokhuis ontsteekt vrijheidsvuur in Wageningen: ‘Ook dit jaar zal dodenherdenking indrukwekkend zijn’

De coronacrisis gooit roet in het eten. In Wageningen wordt maandagavond wel, zoals elk jaar, het vrijheidsvuur ontstoken. Dat gebeurt door staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als bewindsman vallen de herdenkingen en vieringen onder hem.

U had eigenlijk andere plannen?

Normaal gesproken was ik vanavond aanwezig geweest op de Dam en had ik daar met de premier een krans gelegd. Ik heb dat nu twee keer mee mogen maken en dat is een zeer indrukwekkende gebeurtenis. Door de coronacrisis is alles afgeschaald. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. En Wageningen is een prachtig alternatief.