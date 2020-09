Stappen in coronatijd: met z’n allen dansen in een boerderij in Wageningen, alsof het virus niet bestaat

Op een hoopje dansen in een afgelegen boerderij in Wageningen

Als de politieauto rond middernacht ter plaatse is, verspreidt iedereen zich langzaamaan over het terrein. Alsof ze continu 1,5 meter afstand hielden.



Twee agenten stappen uit de auto en bonzen op de rode deur van de International Club Wageningen, een populaire uitgaansgelegenheid in een afgelegen boerderij. De portier doet voorzichtig open en beantwoordt enkele vragen van de agenten. Als de agenten binnen zijn voor een controle, bouwen een paar studenten die buiten staan een mini-feestje met hun eigen muziek.



Vijf minuten later worden vijf studenten het gebouw uitgestuurd door de politie. Als de agenten het terrein verlaten, worden ze nauwlettend in de gaten gehouden door de studenten die buiten staan te wachten. ,,Ik wil eigenlijk protesteren tegen de maatregelen’’, zegt een student die in de rij staat. ,,Maar ik durf het niet omdat ik niet uit Nederland kom. Maar ik geloof niet in deze maatregelen.’’