Steeds meer vuurwerkvrije zones: Wageningen wijst Torckpark aan

WAGENINGEN - Vuurwerk afsteken op oudjaarsdag of nieuwjaarsnacht in het Torckpark in Wageningen? Het gemeentebestuur van Wageningen wil dit verbieden. Het park met een wijde cirkel erom heen wordt verboden gebied voor vuurwerkliefhebbers.

Op steeds meer plekken in de regio mag geen vuurwerk meer worden afgestoken tijdens oud en nieuw. Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen merkt dat de weerstand tegen het afsteken van vuurwerk toeneemt.



Niet alleen in Wageningen. ,,In heel Nederland.’’ Van Rumund sluit daarom niet uit dat er in de toekomst in Wageningen helemaal geen vuurwerk meer afgestoken mag worden.

Dierenpark en verpleeghuis

Wageningen is niet de eerste plaats met een vuurwerkvrije zone. Ede is al verder. Dat wees drie jaar geleden de eerste zone aan bij een dierenpark en een verpleeghuis. Om ervaring op te doen, stelde die gemeente. Veenendaal heeft twee jaar geleden twee vuurwerkvrije zones ingericht. De gemeente Renkum kent al veel langer vuurwerkvrije zones rond plekken waar dieren worden gehouden, zorginstellingen, scholen en in natuurgebieden.



Ede is nu zo ver dat de gemeente experimenten met vrijwillige vuurwerkvrije zones ziet zitten. Als er voldoende mensen in een buurt zo’n zone zien zitten, dan wil Ede hieraan meewerken. Er is alleen geen handhaving. Schiet iemand toch vuurwerk af, dan komt daar geen politie voor. Geheel vuurwerkvrij ziet Ede nog niet zitten.

Als proef

De eerste vuurwerkvrije zone in Wageningen ziet Van Rumund als een proef. Aanleiding om ermee te beginnen is voor hem het grote aantal klachten dat is binnengekomen bij het vorig jaar geopende meldpunt voor vuurwerkoverlast. ,,Ik ben echt geschrokken van het grote aantal klachten dat daar binnen komt. Mensen ondervinden hinder van harde knallen en dieren hebben last van vuurwerk. En dat is er nog milieuverontreiniging.’’



Van Rumund wil nu - mits de gemeenteraad daarmee instemt - het gebied rond Torckpark, Stadsboederij Wageningen en verpleeghuis Torckdael aanwijzen als vuurwerkvrije zone. ,,Ik denk dat mensen er begrip voor hebben dat daar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Net als bij een verpleeghuis’’, zegt hij.

Handhaven is lastig