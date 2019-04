Stempas voor overleden vrouw volgt op inbraak tijdens haar begrafenis

Onderne­mers Wageningen luiden de noodklok over hun bereikbaar­heid

7:01 WAGENINGEN - Wageningse ondernemers, verenigd in WOC en W12, maken zich zorgen over de voortgang in de bereikbaarheidsdiscussies in Wageningen. WOC-voorzitter Sjirk Bijma: ,,Het project Beter Bereikbaar Wageningen is al in 2011 in gezet, maar helaas blijkt uit de laatste berichten dat er waarschijnlijk pas in 2023, op zijn vroegst, een oplossing in zicht komt. Dat is voor verschillende bedrijven wellicht te laat. En dan is het nog maar afwachten wat er gaat gebeuren.’’