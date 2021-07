‘Stiekem kijken of het huis van kampioen Annemiek al is versierd’

Aan de radio gekluisterd

Hallers was er vannacht bij toen Van Vleuten de macht greep op de olympische tijdrit. ,,Ik heb de wedstrijd op de radio geluisterd, want ik ben wel een fan van Annemiek. Ik vind het een fantastische overwinning en dit zou ook een mooie afsluiting van haar carrière kunnen zijn, want ze is al 38 jaar. Maar aan de andere kant zijn de volgende Olympische Spelen al over drie jaar. Misschien gaat ze nog wel een keer.”



De Zettenaar had gehoopt op twee keer goud. ,,Maar zilver en goud zijn natuurlijk ook prachtig. Ik denk ook dat dit goud nog mooier is na het zilver in de wegrace en ik zie het toch ook een beetje als een antwoord op de val bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vijf jaar gelden toen ze in winnende positie onderuit ging.”