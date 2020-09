Stilteprotest in Wageningen tegen vluchtelingenbeleid

Wageningse ‘stikstof­pro­fes­sor’ Wim de Vries is genomi­neerd voor prestigieu­ze weten­schaps­prijs

11 september WAGENINGEN - ‘Stikstofprofessor’ Wim de Vries, hoogleraar aan de Wageningen University& Research, is genomineerd voor de prestigieuze Huibregtsenprijs. De Vries is geen onbekende in de media: omdat als hij als stikstofdeskundige veelvuldig uitleg mag geven over de stikstofproblematiek is hij inmiddels een publiek figuur.