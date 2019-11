Stoelmassage tegen stress voor WUR- studenten: ‘Ze kunnen beter de oorzaak aanpakken’

Asbest brengt Wageningse ondernemer naar de rand van de afgrond

7:11 WAGENINGEN - Henk Bor opende bijna een jaar geleden De Proeverij in de Hoogstraat in Wageningen. Zes weken geleden ontdekte hij asbest in de zaak, die nu zo maar een half jaar dicht kan zijn. Een faillissement komt dichtbij.