Stoffelijk overschot van drenkeling aangetroffen na grote zoekactie in Nederrijn bij Wageningen

Zoekactie naar Beagle Henk in Wageningen: viervoeter in paniek weggerend na aanrijding

Een zoekactie ontvouwt zich momenteel in Wageningen. Met een speurhond en diverse vrijwilligers van de hondenzoekgroep Gelderse Vallei wordt met man en macht gezocht naar Henk, de Beagle. De hond raakte vanmiddag rond 12.50 uur zoek nadat de viervoeter werd aangereden op de Diedenweg in Wageningen. Henk raakte daarbij gewond en is in paniek weggerend.

26 juni