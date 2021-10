Stokoude huurbaas woonde jarenlang tussen negen studenten: ‘Gek genoeg voelde het al snel heel normaal’

Heeren­straat­the­a­ter ontvangt bezoekers die om 00.07 uur naar Bond-première komen met alle egards

30 september WAGENINGEN - James Bond-fans konden vannacht al in Wageningen terecht voor de première van No time to die, de nieuwe film rond de illustere geheim agent. De liefhebbers waren om 0.07 uur - een knipoog naar Bonds codenaam bij de Britse inlichtingendienst MI6 - welkom in bioscoop Heerenstraattheater om te genieten van de nieuwste Bond-film.