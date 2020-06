Strandjes aan de Rijn weer bomvol dag na verdrinking; business as usual op ‘Wageningen Beach’

Bijna alle zonaanbidders hebben van de verdrinking van de bewoner van het azc gehoord. Toch houdt ze dat niet tegen om af en toe het water op in te gaan.



,,Ik was wel gestrest toen we hier naar toe gingen’’, zegt de bijna 16-jarige Nikola. ,,Ik ben wel bang om het water in te gaan’’, zegt ze. ,,Je gaat het toch doen’’, vult haar vriendin Nutan (16) aan. Nikola: ,,We kijken wel uit. We gaan echt niet ver.’’



Even verderop zitten Saskia van Zadelhoff en Hans van ‘t Woud met hun kind aan het water. Het stel verhuist binnenkort van Leiden naar Wageningen en zijn hier om een school uit te zoeken. ,,Ik had als gehoord dat Wageningen Beach een mooie plekje was’’, zegt Van ‘t Woud.