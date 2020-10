Streep door Wageningse Campusroute: ‘Omwonenden zijn bedrogen’

Onderzoek bankstel­len na rampzalige brand in flat Arnhem: ‘Rook nog veel gevaarlij­ker dan gedacht’

16 september ARNHEM - Bij brand in woongebouwen met dichte gangen, is rook sneller, onvoorspelbaarder en levensgevaarlijker dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem.