Strengere maatregelen zetten gezinsleven opnieuw op zijn kop: ‘Vier weken? Dat is echt schrikken!’

Giel Dons verkoopt gefermen­teer­de groenten: ‘Eigenlijk is het een kleine oorlog in een potje’

27 september WAGENINGEN - Van rode kool met laurier en mosterdzaad tot zoet-zure worteltjes. Giel Dons verkoopt in zijn winkel/lunchroom ‘Wat in het vat zit’ in Wageningen gefermenteerde groenten.