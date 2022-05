Student Tycho is bakkerskampioen van Nederland, dankzij z'n bonbons en taarten

De jonge bakker komt uit Schagen, waar zijn ouders de Banketbakkerij Bakker & Koster runnen. Logischerwijs is het bakkersleven Tycho met de paplepel ingegoten. ,,Al van jongs af aan stond ik tussen de broden en gebakjes”, vertelt hij. ,,Ik herinner me nog goed dat ik in de schoolpauzes al in de bakkerij mee hielp. Toen ik dertien was, mocht ik meehelpen met de schoonmaak en vervolgens in de weekenden achter de balie.”