Studenten blijven maand in bezet bedrijfspand in Wageningen: ‘Wij zijn niet uit op vijandigheid’

WAGENINGEN - Wageningen - De groep studenten die begin deze week een industriepand bezette aan de Lawickse Allee in de wijk Nude 2 in Wageningen kan nog een maand in het pand blijven. ,,We zijn mondeling overeengekomen met de eigenaar dat we voor de sloop van het pand vertrekken. Die is over een maand”, zegt student Yanina Willet (24).