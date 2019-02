Studenten protesteren tegen gebrek aan voorzieningen op universiteit in Wageningen

Wageninger Patrick Jansen maakt het mogelijk: ‘Crossen in een écht bos, maar dan met een dak erop’

20:21 WAGENINGEN - Mountainbikes testen op een échte indoorbaan, vanaf vrijdag kan dat in de Jaarbeurs in Utrecht. Wageninger Patrick Jansen ontwerpt overal in Nederland mountainbikeparkoersen, maar één onder een dak, dat was zelfs voor hem bijzonder.