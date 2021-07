Studenten reageren op de besmettingen: 'Wij zijn nu de grote coronabron, maar dat is de schuld van het kabinet’

,,Ik heb zo lang alleen op mijn kamertje gezeten. Ik was er echt down van. Daarom was ik zo blij dat we weer wat konden", zegt Anna (21), student duurzame landbouw. Eén feestje heeft ze gevierd, bij het Wageningse corps. Maar de euforie is al weer grotendeels verdwenen, na de persconferentie vrijdagavond waarin met name de horeca en evenementen weer flink aan banden zijn gelegd.