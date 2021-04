Studenten staan nog niet te juichen over versoepelingen: ‘De ziel is weg uit het onderwijs’

vrijdaginterview Niet iedereen luistert altijd naar de boswachter, ‘maar je moet je wel aan de regels houden’

14:10 WAGENINGEN - Het is stil in de Wageningse uiterwaarden. Af en toe sneeuwt of hagelt het. Het deert Silvia Blom niet. ,,Wie kan er nou zo in de natuur wandelen, terwijl iedereen op zijn werk is. Dat kunnen maar weinig mensen zeggen’’, meent de boswachter van Staatsbosbeheer. ,,En dan die afwisseling. Ik heb bossen, uiterwaarden, allerlei verschillende landschappen onder me. Heerlijk.’’