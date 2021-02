Studenten toch over straat tijdens de avondklok: Universiteit en hogeschool laten tentamens doorgaan

Einde aan traditie: bewoners Veerweg mogen hun wilgen niet meer knotten in de uiterwaar­den

2 februari WAGENINGEN - Het was een traditie van meer dan 15 jaar. In het begin van elk nieuwe jaar trokken bewoners van de Veerweg in Wageningen de uiterwaarden tegenover hun huizen in om ‘hun’ wilgen te knotten. Vorig jaar was de laatste keer. Eigenaar Staatsbosbeheer wil niet meer dat vrijwilligers met machines op hun terreinen werken.