Studenten willen betaald autoparkeren op de Wageningen Campus en geen extra asfalt

Forse wijzigin­gen in dienstrege­ling rondom Ede: minder bussen door ‘sterke prijsstij­gin­gen’

Busreizigers in de regio Ede krijgen over twee weken te maken met een nieuwe dienstregeling. Vervoerder Hermes snijdt in het rooster van stads- en streekbussen. Enkele buslijnen verdwijnen.

29 november