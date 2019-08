Studentenhuis in Wageningen krijgt ruim 4000 euro boete na huisfeest

Update Beveili­ging Wageningen Universi­teit opge­schroefd na aanval gemaskerde man op studente

14:06 WAGENINGEN - De Wageningen Universiteit heeft haar beveiligers gevraagd de plek waar woensdag een studente is aangevallen door een gemaskerde man, mee te nemen in hun surveillanceronde. ,,We nemen dit heel serieus’’, zegt woordvoerder Simon Vink. ,,Wageningen moet veilig zijn.’’