Studentenroeiers Wageningen halen geld op voor vereniging uit Delfzijl na verwoestende brand

Hoeveel geld precies nodig is om Neptunus te redden, durft Boer niet te zeggen. Met een online crowdfundactie willen de Groningers zelf in ieder geval honderdduizend euro ophalen. Boer denkt dat de ergometermarathon in Wageningen een belangrijke bijdrage kan leveren aan dat bedrag. ,,Bij een interne marathon hebben we een jaar geleden ongeveer zevenenhalf duizend euro opgehaald. Ik verwacht dat die uitkomst dit keer over de kop gaat.’’



Hij rekent op honderd tot driehonderd roeiers uit heel het land. Voor de mensen die even geen ergometer draaiende houden, worden onder meer een dj en een band geregeld en diverse andere sportactiviteiten op poten gezet. Jezelf inschrijven voor de ergometermarathon kan via ergometermarathon.nl.