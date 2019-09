Swapfiets waarschuwt Wageningse studenten: ‘Stop met het omdraaien van onze fietsen’

En juist daar is leverancier Swapfiets niet blij mee. ,,Het begon als een ludieke studentengrap, maar we vinden het vervelend voor de gebruikers’’, laat het bedrijf in een reactie weten. ,,Zij worden nu opgezadeld met het probleem dat ze hun fiets niet terugvinden zoals die is achtergelaten.’’ Wageningen is vooralsnog de enige stad waar de Swapfiets wordt omgedraaid. Het begon tijdens de introductietijd van 2018, toen een studentenvereniging ermee begon. Naarmate het jaar vorderde leek de hype iets te verzwakken, maar juist de afgelopen weken blies de nieuwe introductietijd het omdraaien weer nieuw leven in.

Voor Swapfiets is de blauwe voorband het belangrijkste reclamemerk. Dat juist dit object nu pontificaal omhoog staat, ziet het bedrijf niet per se als een marketingvoordeel.



,,Onze klanten hebben een Swapfiets omdat ze altijd de beschikking willen hebben over een werkende fiets. Wanneer deze is omgedraaid is dat vervelend, want de gebruiker moet zijn fiets dan eerst zelf weer omdraaien.’’



Op dit moment heeft Swapfiets in Wageningen ruim 700 fietsen uitgeleend. In heel Nederland zijn dat er meer dan 125.000. Tot op heden heeft het bedrijf nog geen klachten van schade aan de fietsen, die zijn ontstaan door het omdraaien.