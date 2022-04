Tachtig medailles van Frederieke (20) gestolen bij inbraak: ‘Dacht eerst aan een slechte studentengrap’

Per ongeluk Vierdaagse­kruis­je ‘gestolen’ van Duitse militair

NIJMEGEN - Nijmegenaar Pim van Keeken (33) is naarstig op zoek naar een Duitse militair, die afgelopen vrijdag de Vierdaagse voltooide. Hij heeft het Vierdaagsekruisje van de wandelaar in bezit en wil het graag teruggeven. Maar hij weet niet meer van de man dan dat het een militair uit Duitsland is die voor de tweede keer de mars liep.

