Te weinig personeel, dus werken robots in de bediening van dit Wageningse restaurant: ‘Zoiets nog nooit gezien’

Marjolein Bastin is wereldbe­roemd maar niet te groot voor Ede: ‘De Veluwe betekent alles voor mij’

12:18 Op de expositie ‘Een ode aan de Veluwe’ in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo toont de bekende illustratrice Marjolein Bastin in veertig aquarellen haar liefde voor deze regio. ,,Pas als je op je hurken gaat zitten, ontdek je een wereld die je helemaal niet kent.”