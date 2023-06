Terug naar groep vier

indebuurt.nl Van luchtlan­din­gen tot wandelrou­tes: alles over de Airborne Ede-maand

September is de Airborne Ede-maand. In deze maand staan Edenaren stil bij degenen die in 1944 vochten voor onze vrijheid. Zo worden Operatie Market Garden, het bombardement op Ede en de luchtlandingen herdacht én vieren we de vrijheid. Hier vind je alle herinneringsevenementen en activiteiten op een rij.