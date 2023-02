Toneelvereniging WDT speelt stuk over de strijd van het individu tegen de gevestigde orde, zonder met het vingertje te wijzen

Volledig scherm Elisabeth gaat de strijd aan met de gevestigde orde in 'Geloof, Liefde, Hoop' door Toneelvereniging WDT. © Toneelvereniging WDT

Het toneelstuk speelt zich volgens regisseur Erik Bok af in een tijd van hoge werkloosheid, inflatie en radicalisering in de samenleving. Centraal staat de jonge vrouw Elisabeth die een opgelegde boete niet kan betalen. ,,Daarna verkoopt ze iets zonder vergunning en krijgt ze daar ook weer een boete voor. Uiteindelijk komt ze in de gevangenis terecht. Het publiek voelt aan alles dat deze dame ten onder gaat en vraagt zich af of er iemand nog zo menselijk is om haar te helpen”, vertelt Bok.

Toeslagenaffaire

Het stuk van de Hongaars-Duitse schrijver dateert uit 1932, maar heeft volgens de regisseur niets aan actualiteit ingeboet. ,,Het gaat om de hopeloze strijd van het individu tegen de maatschappij en is een aanklacht tegen het rücksichtslos kijken naar de kleine lettertjes van de wet in plaats van naar de mens. De link met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire is snel gelegd, maar wij verwijzen er niet naar.”

Quote Het is ook een stuk om na afloop over door te praten of na te denken Erik Bok, regisseur

Ödön von Horváth noemde het stuk volgens Bok een ‘dodendans in vijf taferelen’. ,,Toch zit er veel humor en spot in. Het is grappig hoe mensen hun eigen ongeluk wijten aan de omstandigheden, maar dat van een ander zien als een bewuste keuze. Als het om onszelf gaat, hebben we allerlei excuses waarom iets misgaat, terwijl we over een ander meteen ons oordeel klaar hebben.”

Boodschap

Geloof, Liefde, Hoop past volgens Bok goed bij het Wageningse toneelgezelschap. ,,Wat ons betreft mag er best een boodschap in een stuk zitten, al hoeven we niet zo nodig met ons vingertje te wijzen. Verder mag de humor zeker een beetje schuren. Met Geloof, Liefde, Hoop kan het publiek zich prima vermaken, maar het is ook een stuk om na afloop over door te praten of na te denken.”

Speeldata: vrijdag 10 februari, woensdag 15 februari en zaterdag 18 februari om 20.30 uur, zondag 12 februari en zondag 19 februari om 15.00 uur in Theater De Wilde Wereld in Wageningen. Kaarten reserveren kan via wdttoneel.nl.

