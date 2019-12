Topmodel Rianne van Rompaey uit Wageningen tweede bij Model of the Year-verkiezing

Het Wageningse topmodel baarde in september opzien door tegelijkertijd op de voorpagina’s te staan van de Franse, Italiaanse, Britse en Amerikaanse editie van het fameuze modeblad Vogue. Dit gebeurde ter gelegenheid van het duizendste nummer. Binnenin sierden de foto’s van Van Rompaey ook nog eens zestig pagina’s.



Ook verscheen ze misschien wel als allerlaatste voor de lens van de bekende modeontwerper- en fotograaf Karl Lagerfeld. ,,Tijdens de laatste shoot die we samen deden voor de haute couture persmap van Chanel, zei hij tegen me dat het net was alsof zijn schetsen tot leven waren gekomen, toen hij me in vol ornaat de studio in zag lopen. Dit zal ik nooit vergeten’’, zei de Wageningse destijds met enige ontroering na een show van de Fashion Week van Milaan.