Torenhoge energiekosten breken Gelderse sportclubs op: ‘Veel clubs zullen omvallen’

met video Extreem warme weer is uitzonder­lijk: ‘Voor veel mensen fijn, maar het heeft ook een andere kant’

Wie vandaag ging wandelen in de winterjas, heeft hem waarschijnlijk al vlug uitgetrokken. Nog nooit was het – met een temperatuur van 21 graden in de regio – zo warm op 28 oktober. Reden om zorgeloos op het terras te zitten of moeten we onszelf toch afvragen of dit wel zo’n goede ontwikkeling is?

28 oktober